ESTADIO. Las bases azulejas quieren toma de posesión en el Tiburcio Carías. JOH se reunió la semana pasada en un almuerzo con sus dirigentes y el grito de batalla era “estadio... estadio...estadio”...“No los oigo”, les dijo JOH a Mario Pineda y compañía, y repitieron... estadio... estadio... estadio...



BANDA. Aunque algunos podrían ver eso como una provocación innecesaria por aquello de que la novia no está para tafetanes y que hay mucha división. Además, ni la Constitución ni ninguna ley ni reglamento ni nada dice que la toma de posesión debe ser en el estadio. Que le pongan la banda y punto.



PMOP. A la “people” de Inteligencia, frente al parque El Soldado, le pasaron el guacho de que, sepa Judas quién, estaría planificando un atentado contra el señor de la televisión y por eso ahora lo andan cuidando hasta con patrullas de la PMOP. A quién se le podría quemar la miel por tener un mártir de esos quilates... Que lo averigüe Morgan, papa...



OJO. Por cierto, multitudinaria la marcha de SN el sábado en SPS. Solo en Choluteca la cantearon. Los vándalos le sacaron hasta un ojo a un militar y los dientes a otro. A ese paso que van esas protestas, quién sabe que el candidato de la alianza mantenga el apoyo de la “people” que votó por él.



ODIO. “El que mal anda, mal acaba”, les manda a decir el cardenal Rodríguez a aquellos que “siembran el odio y generan angustia y muerte”. “Pior” si lo hacen con fines políticos, dijo. Lo único que logran con eso, lamentó el jerarca católico, es arruinar el país, y les aconsejó que mejor dialoguen.



LÍNEA. Cuentan que la diputada reelecta por Comayagua, Gloria Bonilla, le peló la cara a Maviber en una reunión y le recordó que él les tiró línea para que votaran por la Corte y luego les andaba echando maceta. Tira la piedra y esconde la mano, le dijo... ¡Ahhhh!, y que después le anduvieron pidiendo favores a la Corte... Será...



MECHAS. Mandan a decir que no saben de qué se asustan por ese desmadre en el Partido Liberal, si toda la vida solo han vivido agarrados de las mechas. En el 63, cuando el autogolpe de “Pajarito” para quebrarse a Rodas, luego en 1971, cuando Rodas llamó a no votar por Bueso Arias, después en 1985, cuando Rosuco, luego en 2009, en fin... Pobres liberales.



BAIDEN. Más nombres de presuntos mediadores para el llevado y traído “gran diálogo”. Ahora también se menciona a la Bachelet, Laura Chinchilla, Joe Baiden –el exvicepresidente de USA- Fernando Enrique Cardoso y Pepe Mujica. Con tal que no traigan a Zapatero a tus zapatos.



CAFÉ. Preocupados los cafetaleros porque no hay corteros, una porque Nicaragua ahora les pone mil trabas a los que venían a trabajar aquí, y otra porque parece que ha habido sobreproducción.