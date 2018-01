FIERA. Para qué, dicen los que no se comen la tortilla así nomás en política, buscarle tres pies al gato con eso de la presidencia del Congreso. Si ya hay uno que ha demostrado que es fiera que caza echada, que nunca ha sido señalado ni vinculado con aquellos señores, que manejó, con cabeza fría, serena, pero enérgica, un Congreso con una gran mayoría opositora, en fin... para qué perder el tiempo.

MACHO. Como los unos no aceptan a los mediadores de los otros ni los otros a los de los unos, allí solo que traigan a Chiquidrácula. O, ya de perdido, a Reinaldo Rueda. Y, el que escupa aquí es que es macho, hijos del maíz.

CCEPL. Sigue revuelto el muchachito de la Humuya. A saber, mandan a decir, qué bicho le habrá picado y se la quiere sacar con la “people” del Central Ejecutivo. Ahora amenaza con una cruzada por todo el país y montarle una paralela a los ilustres del CCEPL.

MOLINA. Por lo menos el niñito de la Humuya tiene el apoyo irrestricto de los ilustres del Movimiento Liberal Nacionalista, Molina. Todos los liberales con corbata azul ya le juraron amor eterno y van con él hasta el final. El hombre no quiere que se hable de expulsiones, pero amenaza con expulsar a LZ del CCEPL.

NELES. A oídos de Elvincito, Kikito manda a decir que aquellos que “se coman la manzana, es pa’ fuera del paraíso que van”... ¡Vaya, jodido!... EOS dice que neles pasteles de negociaciones con los cachos y que llegó la hora de la emancipación... Será...

LOMA. A oídos del señor de la televisión, en Palacio ya han confirmado “acercamientos” con el olanchano para la negociación, así es que, si no se pone vivo junto a su equipo, se quedará silbando en la loma y cazando mariposas, como le pasó a Maviber en 2014, cuando otros negociaron por él.

VOZ. La bulla es que el olanchano le ha echado a toda la jauría de Libre a “voz de muerto”, su exministro de Defensa, porque a él le echa el clavo por los amenazas del señor de la televisión de ponerle fin al casorio y formar su propia “fuerza”. Claro está, y si SN pinta llantas, con qué, entonces, va a sombrerear a JOH.

1821. “Please, don’t go”, de K C and the Sunshine Band; “si me dejas”, del Sol de México; “si tú te vas”, de Enrique Iglesias, le dedica el olanchano al señor de la televisión. Pero la bulla es que SN, más temprano que tarde, declarará su emancipación política. Libre, soberano e independiente. 1821.

TROYA. Por cierto que Salvador y “Mel” estarán hoy otra vez, juntos, pero no revueltos, en la marcha que han convocado en la capital industrial. A ver si no se arma la de Troya con los saqueos y todos los mikis y luego dicen que son “infiltrados”. SN está en contra de los desmadres, pero el líder supremo de la alianza, los aplaude.