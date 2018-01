LÍNEA. No me amenaces... no me amenaces, le manda a decir Elvincito a LZ... Pero su “amigo” LZ le aclara que él no sabe del hilo, que la convención es la que costura, y el mandato es que, liberal –o diputado- que orine fuera del huacal de la línea partidaria, liberal que no tocará tablita y va de chuso para la guillotina... ¡Vaya, Elvin!...

DIÁLOGO. Como el señor de la televisión propone como mediadores del diálogo –por imparciales- a Juliette Handal, Julio Escoto y “Mundo” Orellana, los cachurecos le mandan a decir que ellos proponen, entonces, al de los chocoyos, a Anduray y a “Renancito” Inestroza, porque también son imparciales. No hallan qué inventar.

GUANTE. Sepa Judas a quién le dejó ir el riflazo, pero, al que le caiga el guante... LZ manda a decir que en el gonfalón rojo-blanco-rojo se acabaron los tiempos en que dos o tres negociaban a nombre del partido... ¡Vaya, jodido!...

EJE. El niñito de la Humuya sigue “enojayo” y este jueves llegó con el machete desenvainado al Central Ejecutivo y preguntando, iracundo, por LZ. El hombre jura que no permitirá una dictadura en el gonfalón rojo-blanco-rojo y que eso de la “línea partidaria” le pela el eje. De rodillas pide que lo expulsen Elvin.

SOÑAR. Hasta cuándo vienen los liberales a soñar con la guayaba del Congreso. Si a los cachos solo les faltan cuatro. Ajá, tienen a Licho como en el banco, al del Pac ya se lo llevaron a la casa a JOH unos pastores de Cortés, allí nomás van 63; Elvin, 64; Mario Noé, 65, y los cuatro de Romeo, dónde estás que no te veo. Hasta más de la cuenta tienen los azules.

MOLINA. Pero, como soñar no cuesta nada, no está de más que sueñen con la guayaba que no se quisieron comer –enganchados sepa Judas por quién- en 2014. Por cierto que los diputados y diputadas del Molina (Movimiento Liberal Nacionalista) ya no regresan.

HUMO. Los Melchores, los Baltasares y los Gaspares están de fiesta este sábado. Tal vez así reaparecen los trillizos del TSE. Dos de los ilustrísimos no volvieron a aparecer –ni en pintura- y DM mejor se hizo humo desde la declaratoria... Será...

LUZ. Italia y la Orden de Malta se suman a la lista, así es que, quién, con una luz, se pierde. El que tenga oídos, que oiga. Bien les dijimos aquí que desde que la Fulton estuvo tres días seguidos metida en los aposentos de los tres reyes magos del TSE, la suerte ya estaba echada, porque, el que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar.

SENASA. El culebrón de Senasa no para. La bulla es que este jueves se volaron de la SAG al presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, porque parece que le echan el muerto, por el rosario de denuncias que han estado saliendo desde hace días, por el desmadre de la brucelosis y otras hierbas.