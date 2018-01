MACHO. Que se atrevan a expulsarlo y ya van a ver, le manda a decir el muchachito de la Humuya a LZ y a Kikito. Pero del Central Ejecutivo le contestan que nadie ha mencionado nombres de diputados liberales con corbata azul y que, “macho que respinga, chimadura tiene”...

¡Vaya, jodido!...



MADRE. Ya les está sacando en cara, le contestan del CCEPL, unos ladrillitos y unas bolsitas de cemento que le dio a Maviber para el auditorio “Alejandrina de Villeda Morales”... Será posible... Elvincito dijo que hoy hay sesión del Central Ejecutivo y no descarta que se arme la madre de todas las batallas... ¿Y el gato con botas?...



DIÁLOGO. El señor de la televisión ha dejado bien clarito que cualquier diálogo o acercamiento tiene que ser entre él –o sus representantes- y JOH. Más claro no canta un gallo. Al suave ha desautorizado al olanchano a negociar por él.



TRONO. La bulla en Libre es que la guapa Rixi se ha convertido en el poder detrás del trono y que ha desbancado a la misma Patricia Rodas, al “Grillo” y no digamos a Beatriz. La “Mujer Araña” asegura que es la que manda en la sede y que el olanchano no toma ninguna decisión si antes no consulta con ella... Será...



HAMBRE. Los refundidores le llevan una hambre perra a Héctor Iván y han desatado una campaña en su contra de padre y señor mío en esas redes. Se lo quieren tronar solo porque es el esposo de la rubia de oriente y lo cierto es que HIM no tiene ninguna inhabilitación. La inhabilitada habría sido la diputada SM si el hombre ya estuviera nombrado.



MANEJE. Y esto que HIM es el más antiguo, ha estado en todo el proceso de la profilaxis policial, ya fue subdirector, conoce el teje y maneje de la chepa, en fin... Pero, como nadie sabe para quién trabaja. Pueda ser que sí, pueda ser que no, a lo mejor, quien sabe. Pero también podría ser todo lo contrario.



LISTA. La poderosa Alemania se ha sumado ayer a la lista de países que reconocen a JOH, así es que ya todo está consumado. Ya con los teutones y los franceses en Europa, más la guapa Marisa Matías que mejor se la dio a la hora de los tiros, para qué quieren más.



ROMEO. Quién habría creído que Romeo, dónde estás que no te veo, se convertiría en la doncella del nuevo Congreso gracias a sus cuatro diputados. El hombre ahora se hace el rogado y no acepta hablar con segundones ni de espartanos ni de troyanos.