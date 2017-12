TRES. Kosovo y Belice se unen a las felicitaciones por el triunfo de JOH, así es que todos los caminos indican que no hay más tren que el que pita. Para que vean que, quien manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar, todo fue que el imperio diera el sí y fue chorrera de reconocimientos.



LÍDER. Pero, el señor de la televisión les manda a decir que “se van a arrepentir”, porque asegura que no tardan en ponerle la banda. Peligroso ese mensaje de SN cuando dice que el 27 de enero lo “instalarán” en la Casa Presidencial y que podrían haber “tiros”. Un líder llama a la calma a sus seguidores, no a la violencia. Ya está como el olanchano.



ALICIA. Gran algarabía ayer en el RNP por la presencia del señor de la televisión, que llegó con Iroshka a inscribir a su bebita. Se llama oficialmente Alicia Lindaly Victoria Nasralla Elvir. Por cierto que la esposa de SN no pareciera que acaba de dar a luz y hasta ya se ve con ganas de volver a las calles.



PAREJA. El ahora excandidato de la alianza, con su bebita en brazos, aprovechó para anunciar que en enero volverá a la lucha por el “rescate” de su triunfo. “Viva la primera pareja de Honduras”, gritó un grupo de empleados del RNP, que lo recibieron con aplausos... Será...



SUBSIDIOS. En el hemiciclo se preguntan si la “people” de la “maxi” y compañía también investigarán a nueve diputados del Pac –de 13 que tenía- que en 2014 también recibieron su buena marmaja en subsidios, incluida una de las más cercanas a Salvador.



RELOJ. Divertidos y llamativos monigotes arderán mañana cuando el reloj de Comayagua toque las doce campanadas. El señor de la televisión, JOH y el olanchano se disputan el primerísimo lugar en cantidad. Y, como la campaña cero pólvora es pura casaca, sobran morteros y cohetes para rellenarlos.



VITRINA. Por cierto que a un magistrado del TSE lo “encostalaron” en uno de esos centros y lo tienen a la “venta” solo con el nombre. Se ve que lo “aman”... Y adivinen de quién es el monigote más divertido. Lo tienen en exhibición en una vitrina con todo y caballo.



BURBUJA. El “Pelón 70” liberal, el alcalde de Cedros, jura y perjura que a LZ lo encerraron en una “burbuja” y lo engañaron. Sepa Judas quién lo encerró y quién lo engañó, pero David Castro asegura que el gonfalón rojo-blanco-rojo no está muerto –a pesar de la marimbeada- y que los alcaldes lo levantarán de entre las cenizas, como el Ave Fénix.



YA. El edil de Cedros asegura que varios alcaldes liberales, que ganaron en sus municipios, ya andan trabajando en busca del próximo candidato presidencial y todos los caminos indican que no están de acuerdo con las posiciones de LZ en cuanto al resultado de las elecciones del 26 de noviembre... Será...