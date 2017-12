CEJA. La bulla es que Luis Almagro tiene entre ceja y ceja las elecciones en Honduras porque, como ha estado agarrado de las mechas con el Maduro venezolano y otros ilustrísimos de la izquierda troglodita suramericana, ahora se quiere congraciar con sus amigos de la izquierda uruguaya, peleando con un gobierno de derecha. Como tiene aspiraciones.



GANCHO. La cosa está que arde entre los azulejos y el uruguayo de la OEA. Gancho al hígado los unos, gancho al hígado el otro. De allá mandan a decir que todo lo del presunto fraude es cierto y que no sé qué, que aquí que allá, pero de aquí le contestan que lo único que logró con sus tuits fue polarizar más la cosa.



TUSA. A ver si el juzgado de policía de la AMDC llega hasta el final con esos requerimientos en contra de los padres de los niños quemados por pólvora. El problema es que todos los años es la misma babosada y solo son llamarada de tusa con las sanciones.



RENUNCIA. El cardenal Rodríguez cumple hoy 75 abriles y la bulla es que, por aquello de las habladurías que nunca faltan, ya se adelantó a presentar su renuncia como arzobispo de Tegucigalpa, como lo manda el Derecho Canónico. Allí solo que el Papa –su gran alero- decida dejarlo.



GOLPE. Suspendidos los cinco diputados acusados por la “maxi”. En otras palabras, les dieron “golpe” y no terminarán su período, porque esos juicios van para largo. Por lo menos la jueza Alma Guzmán los mandó a defenderse en libertad.



NUNCA. A ver –preguntan algunos chuscos- si cuando pase todo este desmadre de las elecciones y las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la “people” de la “maxi” también le cae a unos diputados que han recibido “suicidios”, no por 200 mil yuquitas, sino, de 20, 30 y 40 millones y nunca han rendido cuentas. A ver, dijo el cieguito.



ONG. Ahhh, preguntan otros, y a los dueños de las ong que manejan el billete. Porque el asunto es que a un diputado le dan el tal fondo departamental, pero bajo la condición de que lo maneje a través de una ong y, el que no acepte, sencillamente no le dan un centavo y punto.



CAMA. No sería mejor que eliminen esos subsidios, fondos departamentales, o como puercas le llamen. Total, el diputado es electo para legislar, para aprobar, improbar o modificar leyes, no para que haga obras. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. En todo caso, si la “maxi” investiga en qué invirtieron el pisto los unos, también debe investigar a los otros. O todos en la cama o todos en el suelo.



INPREMA. Los trillizos del Inprema mandan a decir que no le deben ni un cinco de aguinaldos a ningún maestro jubilado y que, en todo caso, a quien le corresponde pagarles ese billete es al patrono. Que conste en acta... ¿Estáis oyendo, Eulogio?...