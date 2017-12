GEORGIA. Hasta Georgia, la antigua república soviética, acaba de reconocer el triunfo de JOH. Por cierto que la policía de Georgia se parecía a la de aquí, solo que allá era tan, pero tan corrupta, que mejor la cercenaron de tajo y crearon una nueva. Hasta le construyeron un edificio de cristal por aquello de la transparencia.



POZO. ¡Vaya, jodido! Les jugó el abono a los chistosos que desnudaron y desarmaron a los chepos de la posta de Pimienta y se burlaron de ellos. Los mandaron a El Pozo, así es que, el que se vuelva a atrever, ya sabe lo que le espera. A ver si entienden el mensaje.



PERRA. En “el Perú”, como le encanta decir a algunos que se las tiran de “intelectuales”, porque lo correcto es Perú, está perra la cosa por la liberación del “chino”. Los ilustres de la izquierda troglodita están aprovechando para salir a las calles y pedir la liberación de Abimael Guzmán, el sanguinario fundador y líder de Sendero Luminoso.



MISIÓN. Ni tosió el uruguayo de la OEA con la respuesta que le acaba de mandar la misión de catrachilandia en la capital federal ante sus pretensiones de mandar a un “Sherlock Holmes” a investigar sepa Judas qué a Honduras. Que ni sueñe, le mandaron a decir... ¡Vaya, hombre!



INTERNOS. Que no invente y mejor se apegue a la Carta Democrática de la OEA, lo remata Ebal en un tuit. También le recuerda el principio aquel de no injerencia en los asuntos internos de los países. Como le quedaría el ojo al uruguayo.



FOCO. Si se les hubiera encendido el foco antes del 26 de noviembre y hubieran bateado todas esas misiones de mirones que vinieron a husmear, como hace Danielito allí nomás en mucolandia, cuántos dolores de cabeza se habría ahorrado el país. Y el comercio no andaría con las coronas en el lomo.



LLANTAS. El Grillo mañaneó ayer a tomarse el anillo periférico, a la altura de la colonia Víctor F. Ardón, apoyado por Pedro Joaquín –el lugarteniente de la boina de Shaolin- pero solo lo dejaron quemar un par de llantas y lo desalojaron por las buenas. Con razón el señor de la televisión mejor se zafó de la alianza.



FRÍO. Para que vean que no todo es desmadre en estas honduras, a Trujillo y a Roatán siguen llegando cruceros, hasta la pata de turistas. Para no ir muy lejos, ayer arribó uno a la excapital y el lunes pasado otro a las Islas, con turistas teutones. Y los vuelos de Canadá no paran y vienen hasta la pata de “people” que viene huyendo del frío.



AIRE. Los maestros que se jubilaron en diciembre del año pasado mandan a decir que los ilustrísimos del Inprema todavía no les han pagado el aguinaldo de 2016... ¡Bárbaros! Creerán que los pobres viven de tajaditas de aire. Ajá ¿y los que saquearon la institución? Very well, thank you.