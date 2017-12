LIEBRE. Para que vean que, de donde menos se espera, salta la liebre, quién puercas se hubiera imaginado que la Conferencia Episcopal iba a salir echándole vivas a la Constituyente. Como decía el recordado “Frijol”: Esas ya son señales... El más feliz, como una lombriz, es el olanchano... Congratulations...

CARTAS. Por cierto que la Conferencia Episcopal se ha sumado al llamado a un gran diálogo, no para hablar casaca, sino, para concertar un gran acuerdo nacional de Honduras, por Honduras y para Honduras, sin trampas ni cartas bajo la manga de la camisa, porque lo que está pasando no debe volver a pasar. El que tenga oídos, que oiga.

OEA. El señor de la televisión y “voz de muerto” creen y están agarrados de la OEA para que les ayude, Mel le vuela candela; Nasralla está a favor de que se repitan las elecciones, Mel está en contra; Salvador está en contra de la violencia en las tomas de carreteras, Mel la promueve, en fin... ¿Entonces?...

JÁLENLE. Por cierto, que el olanchano andaba bastante raro anteayer, en la protesta frente al cuartel general de los chafas. El líder de la Alianza se puso a retar a un coronel para que le “jalara” al gatillo. “Jálenle, cobardes”, le gritaba. Luego lo retó a que dejara el fusil y “peleemos como los hombres”, y así estuvo regado, hablando cosas bien raras en su discurso... Ummmm...

FAMA. La bulla en las barracas es que el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto tiene fama de yuca, que no por nada es tesón y que el hombre no amaga cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer para poner orden... ¿Estáis oyendo...?... En SPS estuvo de comandante de la 105 Brigada. Allá lo conocen bien.

CANSADA. Las carreteras y las principales salidas de la capital amanecieron militarizadas ayer y, por los vientos que soplan, ya no permitirán ni tomas ni el relajo que ha habido en las últimas semanas. Lo cierto es que la “people” ya está cansada de tanto desmadre, incluidos seguidores de la misma alianza.

APOYO. La UE manda a decir desde Bruselas que las autoridades deberían poner toda la carne en el asador, como le encanta decir a los cronistas deportivos, para “superar la polarización” a través de un “diálogo inclusivo entre las fuerzas políticas, económicas y sociales”, para lo cual ofrecen todo su apoyo.

DESIGUAL. Por suerte, JOH habló ayer y dijo que el diálogo será “incluyente, participativo y vinculante”. It’s now o never... Honduras no puede –ni debe- seguir siendo el país más desigual y pobre de Latinoamérica.

JEFE. La muchachada se quejaba ayer por las medidas de seguridad en el traspaso de mando del nuevo jefe del EMC. Ni a los peluches dejaron pasar. De por sí a la “people” del gobierno hay que sacarle palabras con cuchara...