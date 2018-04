“Santos y Uribe representan lo mismo en política”

Ricardo Angoso

Bogotá, Colombia

A sus 67 años, Jorge Enrique Robledo es, seguramente, uno de los oradores más brillantes de Colombia. A su larga trayectoria profesional de profesor, arquitecto y político, se le viene a unir su condición de ser el senador más votado de Colombia con más de 225 mil votos en las últimas elecciones de marzo.

Ahora, con el viento a su favor tras haber sido reelegido y asegurar al Polo Democrático su continuidad como partido, espera continuar con su trabajo político de denuncia de la corrupción y los abusos cometidos por los poderosos.

¿Qué balance hace de estos años de presidencia de Juan Manuel Santos? Si se exceptúa el proceso de paz, que a pesar de sus errores fue un acierto, el balance de Santos es desastroso. Los acuerdos de paz, en lo fundamental, terminaron bien porque desarmaron alas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como era el propósito principal.

Nos salimos de más de medio siglo de una violencia estéril –“no mejoró nada y lo empeoró todo”, dijo el padre de Roux–, con lo que el país tiene la posibilidad de empezar otra era. Pero si se exceptúa el proceso de paz, todo lo demás del gobierno de Santos es un desastre.

La situación económica es un desastre; el estado de la sociedad, es otro desastre y la política, desgraciadamente, otro desastre. Pero con un agravante, a Santos le tocó el país en una gran bonanza minera, como Uribe, con un chorro muy importante de plata entrando que él y Uribe despilfarraron, hasta el punto de hacerles un daño enorme al agro y la industria. Y, ahora Santos entrega un país con malas cuentas externas, notable déficit fiscal, endeudamiento altísimo, bajo crecimiento y una economía en fuerte desaceleración. Vamos hacia abajo.

¿Cómo examina la crisis de Venezuela, la llegada de miles venezolanos a las fronteras de Colombia?

Es muy doloroso lo que está pasando. El nivel de sufrimiento de la gente es muy grande porque no funciona el modelo económico que han implantado. Y funciona mal porque se golpeó la economía empresarial y con ella toda la economía.

Además el gobierno ha generado una ruptura institucional y en contra una oposición política con fortaleza reconocida, todo los cual ha generado en un cuadro enfrentamientos realmente complejo.

Pero con mayor razón hay que insistir en que tienen que ser los venezolanos quienes resuelvan sus problemas, sin interferencias externas. Para el interés nacional de Colombia –para el de Colombia, reitero–, que hay que tener siempre presente que también sería un error gravísimo respaldar que Estados Unidos promueva una agresión militar en Venezuela.

Porque violaría la soberanía venezolana y podría conducir a confrontaciones armadas de inmensa gravedad, que podrían incluso incendiar a Colombia.

¿Parece que hay una crisis de la política tradicional, no sólo en Colombia, sino a nivel global?

Creo que este modelo de la globalización es un sistema de brutal concentración de la riqueza en unos pocos países y en esos países en manos de muy pocas personas. Las cifras de concentración de la riqueza son escalofriantes y las de la pobreza, también, como las del desempleo y las fallas de los sistemas de educación, salud y pensiones.

Entonces, con esos antecedentes, es normal que en el mundo entero haya un repudio general a las clases políticas que han gobernado. Y si a eso le añadimos la inmensa corrupción es explicable el malestar.

George Soros, que es uno de los grandes financistas del mundo, dice que en la globalización neoliberal el capital que manda es el financiero y que dicho capital no es inmoral, sino amoral, es decir, que no tiene moral, y que en este sistema, agrega, les va mejor a los que no tienen escrúpulos morales, por lo que estos son los que llegan a la cumbre del poder.

¿Cuál es la alternativa cuando la izquierda hace políticas de derecha y ya casi no hay distinción entre ambas concepciones ideológicas?

Cada vez más la palabra izquierda sirve menos para establecer cuáles son las posiciones políticas y cómo llamarlas, entre otras razones porque son los medios de comunicación del statu quo más retardatario –de la derecha, si prefiere– los que se arrogan el derecho a decir quién es o quién no es de izquierda y ello lo establecen de acuerdo con las conveniencias políticas de las concepciones reaccionarias.

Imagínese que una vez don Felipe López Caballero, hijo de expresidente de la República, muy amigo de Santos y propietario de la revista Semana, fue capaz de decir que “Santos era el jefe de la nueva izquierda colombiana”.

En los hechos, pareciera que va a terminar siendo cierta la afirmación de Felipe González –ficha del rey de Marruecos, de Carlos Slim y de las trasnacionales españolas, ¡pero definido como “de izquierda”!– en carta a Lucho Garzón, el ex presidente de la mayor central obrera colombiana y el ex miembro del Comité Central del Partido Comunista que terminó haciendo política con Álvaro Uribe y Enrique Peñalosa y fue ministro de Santos: “usted y yo que pertenecemos a ese ámbito indeterminado que llaman la izquierda…”.

¡Ámbito indeterminado, es decir, sin fronteras, nada, o todo, cualquier cosa! También están los casos de dos ex candidatos presidenciales del Polo Democrático Alternativo que rompieron con el partido porque este no les aceptó su determinación de aliarse con Santos, quien nunca ha dejado de representar los intereses de Washington y de la fuerzas más retardatarias de Colombia, así haya firmado un proceso de paz con las Farc con el que algunos justifican cualquier posición.

Lo que faltaba en la confusión reinante: meten el cuanto de que la naturaleza política de una persona, sector social o país depende de si se suscribe o no un acuerdo de paz, como si un pacto de esos no le pudiera convenir a intereses contradictorios que se deciden tramitar de otra manera, dentro de un determinado marco constitucional.