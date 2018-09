Las predicciones de Mhoni Vidente de cada signo zodiacal para el mes de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cubana Mhoni Vidente publicó qué depararán los astros para cada signo zodiacal en este mes de septiembre.



Desde oportunidades para abrir un negocio, compromisos amorosos, crecimiento personal y hasta los números de la suerte compartió la clarividente con sus seguidores.



Aquí te mostramos las predicciones:

ARIES (21 marzo -19 abril):

Tu signo es el renacimiento en cuestiones de trabajo. Recuerda que este mes vas a tener la oportunidad de acrecentar mas tu patrimonio y te vendrá una sorpresa económica solo trata de administrarte mas en tus gastos.



Recuerda que el amor no se compra, se da, así que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame y si no esta por amor es mejor cortar definitivo y buscar personas que compartan contigo ese sentimiento y tus signos con mas compatibilidad son Acuario,Virgo y Capricornio.



Tus mejores días del mes son 04,05,08,11,13,19,21,23,27,30, esas fechas van ser determinantes para tu crecimiento personal y laboral. Trata de ir con tu médico para un buen chequeo de salud para que no tenga ningún problema en cuestiones de nervios u hormonal.



Además, ya no seas tan controlador con las demás personas, trata de mediar tus impulsos y a ser mas tolerante. Mucho cuidado con los fraudes o problemas de tarjetas de crédito, haces pagos de impuestos, tus números de la suerte son 32,10,09 y trata de usar mas el color blanco para que tu energía se multiplique. Este mes saldrás dos veces de viaje por cuestiones de trabajo y placer, te regalan una mascota.

TAURO (20 abril - 20 mayo):

Va ser un mes de tomar las riendas de tu vida y empezar a ver para tu futuro. Recuerda que es muy importante rodearte de personas que van estar contigo en las buenas y las malas y no con personas que solo buscan un interés, así que aprende a ser más selectivo.



Cuídate de dolores de espalda o cuello sigue con el ejercicio, van ser un mes lleno de sorpresas agradables en cuestiones personales, sobretodo en el amor vendrá a ti una relación mas compatible y duradera del signo de Géminis, Libra o Capricornio solo trata de ser intenso.



Tus mejores días del mes son 05,07,09,12,16,19,20,23,28,30. en estas fechas podrás hacer cualquier proyecto laboral que te propongas o el cambio de trabajo que tanto deseas. Recibes la invitación de salir de viaje con tus amigos, vas a visitar mas seguido a tus padres o familia.



Cuídate de las perdidas o robos trata de ser mas precavido con tu cosas y mas con el celular, haces pagos de tu coche o casa. Trata de este mes nueve tener en tu mente puros pensamientos positivos y dejar a un lado todo lo que te puede hacer daño.

GÉMINIS (21 mayo - 20 junio):

En estos treinta días vendrá a ti un cambio muy productivo para tu vida, por fin te llega lo que tanto deseas, ese cambio de casa o laboral que estabas esperando todo el año. Recuerda que tu numero de la suerte es el 09 en todos los sentidos, así que trata de usarlo mas seguido para que te llegue la abundancia.



Trata de medirte en tus impulsos y no alterarte por cualquier cosa, recibes una invitación de salir de viaje con tu familia en estos días. Cuídate de problemas de salud, sobretodo de la presión alta o el sobrepeso. Así que trata de ir con tu médico o seguir con el ejercicio.



Tus mejores días del mes van ser 04,07,09,13,18,19,20,21,24,27,30 y en estos días las energías positivas van estar de tu lado, así podrás realizar todo lo que necesites para otra mejor en tu vida. Te llega un crédito para cambiar de carro o casa.



Trata de usar algo de plata todo el mes para que te corte todas las energías negativas, yo sé que tu signo aveces se cansa de ser el pilar de la familia, el que resuelve todo los problemas, pero recuerda que no debes cargarte problemas que no son tuyos y dejar a cada quien que madure.

CÁNCER (21 junio - 22 julio):

Un mes lleno de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal.



Este mes va significar el progreso en tu vida laboral, firmas, contratos nuevos y decides emplearte a ti mismo en cuestiones de un negocio. pero recuerda tener cuidado con malas energías o chismes porque tu signo como es el más comunicólogo y se hace presa de brujerías y mal de ojo.



Por eso este martes 4 de septiembre te recomiendo cargarte un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias, debes de controlar tus impulsos de celos sin razón sobre todo con tu pareja. Te invitan a salir de viaje o te vas con tu familia, cuidado con problemas con el sistema nervioso o las hormonas recuerda que es tu punto débil.



Tendrás un golpe de suerte con los números 41,20,09, pero solo trata de no platicar tus planes para que no te los salen. A los que tiene pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados, a los que están solteros del signo de cáncer les vendrá dos amores casi al mismo tiempo y recuerda que tu signo es muy compatible con Aries, Virgo y Libra que van ser su pareja ideal.



Trata de seguir un régimen de dieta y no desanimarte tan rápido, recuerda que tu constancia va ser tu éxito.

LEO (23 julio - 22 de agosto):

Por fin decides ya no sabotearte en cuestiones personales, recuerda que tu signo es fuego puro y eso te hace ser muy impulsivo y te controla lo sexual.



Tu número de la suerte es el número 9 y este mes te va traer más abundancia, si ya tienes tu trabajo establecido podrás hacer logros en cuestiones de mejor pagos o asenso de puesto.



En cuestiones de salud vas estar un poco cansado por el ejercicio o el estrés, por eso te recomiendo este martes 4 de septiembre poner una veladora roja y cargar una moneda plata para que puedas tener éxito todo septiembre.



En el amor va ser unos días de estar confundido, pagas deudas del pasado, recibes un dinero que no esperabas por unas comisiones o el pago de vacaciones, terminas tu escuela y decides tomar un curso de administración o sistemas.



Tendrás un golpe de suerte con los números 13,40,99.

VIRGO (23 agosto - 22 septiembre):

Estos treinta días tendrás la oportunidad de un nuevo comienzo y dejar atrás todo lo que te hacia daño, recuerda que para avanzar en nuestra vida siempre debes de tomar la decisión de ser feliz.



Ten cuidado con los accidentes o trata de no hacer deportes extremos. Te llega la propuesta de una cambio de trabajo en estos días y va ser con mejor sueldo.



Te cambias el look y renuevas tu forma de vestir, recuerda que como te ven te tratan, así que siempre trata de estar de lo mejor posible.



Recibes un dinero por un golpe de suerte con los números 00,23,19, tus mejores días del mes van ser 03,05,09,13,17,19,21,23,29,30 y más porque las buenas energías se van juntar para que puedas progresar en lo económico, arreglas papeles de divorcio o pensión alimenticia.



Te recomiendo en este 4 de septiembre ponerte mucho perfume para que la abundancia reine todo el tiempo.



LIBRA (23 septiembre - 22 octubre):

A tu signo lo domina mucho la indecisión de hacer algo para tu futuro, pero en este mes nueve vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo personal.



Decides comprar una casa, pero trata de no platicarlo mucho para que no tengas problemas de mal de ojo, por eso te recomiendo que este día martes 4 de septiembre pongas una veladora de color rojo y te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho como protección y veras que estos treinta días te va reinar el progreso.



Trata de ya no ser tan comunicativo, o sea chismoso, para que no te metas en problemas que no son tuyos. En tu trabajo vendrá directivos nuevos y cambios radicales de puesto, pero tú vas a quedar de lo mejor.



Tendrás un golpe de suerte con los números 40,21,29.

ESCORPIÓN (23 octubre - 21 noviembre):

Decides reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio, recuerda que tu signo es el más vanidoso y eso siempre te va mantener de la mejor forma. Cuídate del mal de ojo o brujerías de personas que trabajan contigo, recuerda tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás.



Te recomiendo este martes 4 de septiembre ponerte un listón amarillo en el tobillo izquierdo, amarrado con tres nudos y prender una veladora blanca.



Este mes va ser muy bueno para tu signo en cuestiones amorosas, en cuestiones de estudios trata de aplicarte más y no dejar tus tareas para el último momento, trata de administrar más tu tiempo.



Tus mejores días del todo el mes van ser, 03,09,11,16,19,21,27,30, en estas fechas las buenas energías van estar de tu lado para que puedas poner algún negocio o cerrar contratos importantes.



Tus números de la suerte van a ser el 29,01,22. Trata de no sacar nada a crédito y enseñarte a ser controlable con tu dinero.



SAGITARIO (22 noviembre - 21 diciembre):

Vas a recibir noticias muy agradables y empezar a ver lo de un negocio propio. Recuerda que a veces te haces muy indeciso, así que trata de cambiar eso en tu vida y hacer tus ideas mas reales. Recibes una resolución legal que va salir a tu favor.



Recibes un dinero que no esperabas por cuestiones de lotería con el numero 09,26,55.



Te recomiendo que este martes 4 de septiembre pongas una veladora blanca y te cargues algo de oro o plata en tu bolsa para protección.



Tus mejores días en el mes van ser: 05,09,12,14,23,26,27, en estas fechas los astros se van juntar para ayudarte en cualquier asunto que tengas de cambios en tu trabajo o proyectos nuevos.

CAPRICORNIO (22 diciembre - 19 enero):

Será un mes lleno de altibajos en todos los sentidos, recuerda que siempre a tu signo le afecta mucho las energías cruzadas y este noveno mes va ser de pruebas para tu signo, así que trata de no explotar en situaciones que no puedas controlar.



Recibes la propuesta de un puesto nuevo y con más jerarquía, acéptalo. Te va ir de lo mejor.



Trata de no prestar dinero para que no te roben tu suerte, recuerda que si te sientes triste o desanimado trata de ir con tu mami y darle un abrazo, que eso va hacer que otra vez te cargues de buenas vibras. Cambias tu carro por uno más reciente, se más precavido en las calles sobre todo con los robos.



ACUARIO (20 enero - 18 febrero):

Es un mes de tener muchas dudas en tu vida sentimental y decides poner ya solución y decides dejar a ese amor que no era par ti y comenzar de nuevo.



Este mes nueve es de buena suerte para tu signo que te va ayudar a definir qué quieres para tu futuro, así que te recomiendo que este día martes 4 de septiembre prendas una veladora blanca y te cargues un anillo de plata para que reine la abundancia en tu vida.



Resuelves problemas legales que saldrán a tu favor, tendrás un golpe de suerte en este mes y va ser con los números 15,09,88. Ten cuidado con los envidias o trata de no comer nada de personas que desconfías, sobre todo en tu trabajo. Tus mejores días van ser ,04,09,12,16,21,27,28,29 y 30, en estas fechas serán de buena suerte.



PISCIS (19 febrero - 20 marzo):

A tu signo le da por cargar problemas que no son suyos y eso hace que tu energía se desgaste, por eso el día 4 de septiembre prende una veladora blanca y comprate ropa nueva para que estrenes este día y te pongas mucho perfume para las buenas energías.



Ya no seas tan infiel en el amor o trata de no prometer lo que no vas a cumplir. Trata de tomar una maestría o diplomado para que tu conocimiento sea mas fuerte, cambia tu guardarropa y look recuerda que como te ven te tratan y no dejes el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor.



En este mes sacas la visa o arreglas papeles de migración, tendrás un golpe de suerte con los números 08,21,33, y trata de jugar los días viernes.