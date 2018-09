Vídeo: Mujer atropella a conductor y le rompe el vidrio de su autobús

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los actos de violencia de una mujer que rompió la ventana de un autobús y luego atropelló con su vehículo, en repetidas ocasiones, al conductor quedaron registrados en vídeo.



La detenida fue identificada como Mariana Silver, quien quebró la ventanilla del transporte del lado del conductor, con un gato automotriz y luego optó por darse a la fuga.



El hecho fue provocado debido a que Silver, de 20 años, realizó una maniobra imprudente cerca del autobús, lo que ocasionó la inmediata reacción del chofer, así lo informó el portal web WHAM.



"Eres una conductora loca, tienes que salir de la carretera", le gritó el conductor, según documentos del Departamento de Policía de Washington D.C.



Las autoridades locales compartieron el material audiovisual en Twitter, en el que se puede ver cómo la mujer luego de varios intentos logra romper la ventanilla, seguido de eso guarda el gato en la cajuela de su automóvil e intenta escapar.



Sin embargo, el conductor del autobús se paró enfrente del vehículo con intenciones de evitar de que la agresora se diera a la fuga.



Al ver al hombre frete a su automóvil, la fémina le tiró el carro en repetidas ocasiones, hasta que en el último intento no le importó llevarlo un par de metros encima del tonó del vehículo hasta que este se cayera.



Cabe mencionar, que el transportista pudo completar la ruta llevando los clientes a su parada programada en Union Station.

VEA EL VIDEO AQUÍ:

We have identified the suspect involved in this incident that occurred in the 1800 block of Bladensburg Road, NE on 8/30.



The incident was captured on a cell phone video and can be seen below. This case remains under investigation. #DCPolice #HereToHelp pic.twitter.com/wjti63DycR