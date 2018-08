Españoles realizan peligroso encierro a lo "Indiana Jones" 

MADRID, ESPAÑA.-Los tradicionales encierros con toros realizados en España han tomado un nuevo rumbo en la actualidad.



Esta vez los valientes participantes no huyen despavoridos tratando de evitar recibir una cornada de toro, si no que corren para no ser aplastado por una enorme bola.



La nueva modalidad de encierro al estilo "Indiana Jones" se realiza por segundo año, dejando de lado el empleo de los peligrosos semovientes. Sin embargo, la enorme bola no deja de ser peligrosa, pesa nada más que 250 kilogramos, unas 551 libras.



Este lunes una persona resultó con lesiones graves al ser atropellada por la bola de poliestileno.

Lea además: Perro "buceador" cautiva en las redes sociales



Lejos del también festivo y divertido bombardeo de tomates, esta nueva celebración en España está ganando popularidad ya que no implica utilizar toros, lo que era fuertemente criticado por los defensores de los animales.