VÍDEO: Dos niños se salvan de morir quemados por aeropatín en China

HEFEI, CHINA.- Gran susto se llevaron dos niños asiáticos, luego de que el aeropatín con el que jugaban presentara una falla en su sistema, lo que provocó que este se incendiara repentinamente. El hecho ocurrió en la ciudad de Hefei, China, según informó China Global Television Network (CGTN).



En el vídeo se puede apreciar a los dos niños, una en una silla mecedora y el otro encima del hoverboard (aeropatín), cuando de pronto el aparato comienza a soltar una considerable cantidad de humo, por lo que el niño salta del aparato y sale corriendo.

Seguido de esto, se genera una potente llama, dejando más que aterrada a la pequeña, que resultó completamente ilesa.

El video fue compartido en Twitter por la cuenta oficial de China Global Television Network y este cuenta con más de siete mil reproducciones.



Según el medio, los accidentes de aerodeslizadores que explotan han sucedido más a menudo en los últimos años.



Asimismo, informó que en julio del 2016 la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos registró un total de 99 informes de incidentes de explosión de aerotablas.

