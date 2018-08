Joven jinete sube a un tren en Austria junto a su caballo

VIENA, AUSTRIA.- Un pasajero subió a un tren en Austria llevando un caballo, según fotos tomadas por los viajeros y transmitidas en las redes sociales por la compañía ferroviaria nacional austriaca (ÖBB).



Las imágenes muestran a un hombre joven, on un sombrero de ala ancha, quien sostiene por el freno de la brida a un caballo bayo en la plataforma entre dos vagones de pasajeros, lo que provocó la hilaridad de los sorprendidos viajeros.



Las fotos fueron tomadas en la estación de tren de Bad Mitterndorf (centro), en una línea que recorre los Alpes austriacos, señaló la ÖBB, que inicialmente había mencionado la ciudad vecina de Bad Goisern.



La pareja, poco habitual en los trenes, fue identificada por los medios de comunicación austriacos: el caballo en cuestión es una yegua llamada 'Frieda', y el jinete un tal Benni.



ÖBB dijo que al jinete y su caballo el conductor les pidió que abandonaran inmediatamente el tren, negándose a continuar la marcha si no lo hacían. Antes habían intentado abordar otros dos trenes, también en vano.



La compañía ferroviaria tomó el asunto con humor, multiplicando en Twitter juegos con palabras con connotaciones equinas. Sin embargo, manifestó su deseo de que incidentes como éste no se repitan.



En los trenes austriacos sólo se permite transportar animales "pequeños e inofensivos". Por ejemplo, los perros deben portar bozal y pagar billete, recordó la ÖBB.