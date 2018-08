Turista cae de un crucero y la encuentran 10 horas después

ZAGREB, CROACIA.- Una turista británica, que cayó de un crucero que se dirigía de Croacia a Venecia, fue hallada en buenas condiciones de salud tras permanecer diez horas en aguas del Mar Adriático, anunció este lunes el ministerio croata de Defensa.



"Estuve en el agua durante diez horas y estos hombres increíbles me salvaron", declaró la turista a la televisión estatal croata HRT.



Una embarcación de los servicios de guardacostas llevó a cabo la búsqueda y logró rescatarla el domingo en la mañana, a 1.3 km aproximadamente del lugar donde había caído del barco de la empresa "Norwegian star", precisó un portavoz del ministerio.



"Sobre la base de las informaciones de los vientos y corrientes al momento del accidente, los socorristas calcularon el perímetro de búsqueda y la posible posición de la persona que buscábamos", indicó el portavoz.



El domingo "hacia las 09H40 (07H40 GMT) fue vista por los socorristas. Cinco minutos más tarde estaba a bordo del barco Cavtat", indicó.



"Salvamos una vida, es una sensación que no puede comparar con nada", declaró el capitán del navío Lovro Oreskovic en el sitio del ministerio.



La turista no dio ningún detalle sobre cómo cayó del crucero que había partido del puerto de Pula (oeste de Croacia) para dirigirse a Venecia.



"Estamos encantados de que uno de nuestros huéspedes, que se cayó por la borda el 19 de agosto, fue encontrado con vida, su condición es estable ... y nos complace saber que esta persona, que es ciudadana británica, se unirá a su familia y amigos muy pronto", dijo, sin más detalles, la línea de cruceros Norwegian, en un comunicado enviado a la AFP.



El turismo representa 20% del PIB de Croacia. Su costa en el mar adriático y sus más de 1.000 islas atraen a unos 18 millones de turistas por año.