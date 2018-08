Niña ordena en secreto 400 dólares en juguetes en Amazon

SALT LAKE CITY, UTAH.- Una mujer decidió donar juguetes a un hospital infantil en Salt Lake por un valor de casi 400 dólares después de que su hija de 6 años los pidió en secreto en Amazon.



Catherine Lunt no sabía que su hija anduvo de compras por internet hasta que fue demasiado tarde para detener la mayoría de las órdenes.



“El viernes revisé algo en internet y me di cuenta de un par de artículos que yo no había ordenado”, dijo Lunt. “Los cancelé porque todavía no habían sido enviados y empecé a ver que había más de tres páginas de pedidos”.



La familia compartió en redes sociales una foto de Katelyn sonriendo juguetonamente junto a varias cajas de Amazon. La historia se hizo viral.



Después de que Lunt supo lo que hizo su hija, dijo que pensó en devolver los juguetes a Amazon, pero decidió mejor donarlos al Hospital Primary Children.



"Katelyn estuvo en el Primary Children cuando nació, por eso queríamos donar algo ahí”, dijo Lunt. “Ella de hecho tuvo un derrame cerebral la primera semana en que nació”.



La madre espera mantener a la niña alejada de las compras en internet.



“No se mete mucho en problemas, pero estará en muchos si esto vuelve a pasar”, dijo Lunt.