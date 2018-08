Hombre se ahoga en un hoyo que cavó en la arena en una playa de Francia

PARÍS, FRANCIA.- Un hombre de 21 años se ahogó en el oeste de Francia este fin de semana después de que la marea inundara un hoyo que había cavado en una playa para meterse dentro, informaron este lunes funcionarios locales.



"El joven decidió cavar un hoyo bastante profundo para poder estar de pie" dentro, dijo la fiscalía local en un comunicado, explicando que no pudo salir a tiempo cuando subió la marea.



"No logró salir pese a la ayuda" de un miembro de su familia que estaba presente, añadió la fuente. Los servicios de auxilio no pudieron revivirlo.



El accidente ocurrió el domingo en la playa de Barbâtre, en la isla de Nourmoutier, que se encuentra a poca distancia de la costa atlántica de Francia, en plenas vacaciones de verano (boreal).