Vídeo: Una pareja se casa en una iglesia inundada por fuertes lluvias en Filipinas

MANILA, FILIPINAS.- Muchos enamorados imaginan besos románticos bajo la lluvia, pero seguramente, nadie sueña con casarse en medio de una inundación.

Este es el caso de Jefferson y Jobel, "la feliz pareja" a la que no le importó dar el "sí" más importante de sus vidas en una iglesia colmada de agua por las fuertes lluvias registradas el sábado en Filipinas.



El vídeo publicado inicialmente por la tía de la novia, Tere Bañarez Bautista, muestra a la radiante mujer vestida de blanco, que hace la entrada triunfal por el pasillo del templo acompañada de sus padres.



Su novio espera valientemente al lado del altar. Vestidos para la ocasión pero descalzos, los invitados y familiares también se ven sonriendo en las inolvidables fotografías.



Pero... ¿Por qué motivo los ahora esposos no cancelaron la boda? Ambos tenían otra razón más para no posponer el festej, ya que uno de sus dos hijos fue bautizado el mismo día y en la misma iglesia.



El clip se ha vuelto viral en las redes sociales, enterneciendo a todos los internautas.