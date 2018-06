Subastarán en Francia un sombrero de Napoleón recuperado en Waterloo

LYON, FRANCIA

Un bicornio atribuido a Napoleón y recuperado del campo de batalla de Waterloo se subastará el lunes en Lyon, una ocasión para ver si se confirma la Napoleón-manía de los coleccionistas, después de que un surcoreano pagara casi 2 millones de euros por otro similar en 2014.



Durante sus 15 años de liderazgo, Napoleón habría usado unos 120 de estos sombreros de dos picos, de los que se identificaron claramente una veintena, como el de la subasta del lunes.



"Tiene que corresponder en cuestión de fechas y tamaño del contorno de la cabeza. También hay otros detalles, como que [Napoleón] no soportaba los adornos, así que siempre se los sacaba", explica a la AFP Étienne De Baecque, subastador de la casa de remates De Baecque et Associés, que organiza la subasta en la ciudad francesa.



Pero "como suele suceder con los recuerdos históricos, hay una parte de fantasía y otra de duda", añade.



Este bicornio de fieltro lo habría recogido un capitán holandés tras la batalla de Waterloo y la huida del emperador. Un lindo trofeo de guerra que hoy presenta rasgones e imperfectos.



Según el subastador, esta pieza, valorada entre 30,000 y 40,000 euros, no alcanzará el récord logrado por otro bicornio en 2014, debido a que su estado es peor y su procedencia menos prestigiosa.



Hace cuatro años, un empresario surcoreano desembolsó 1.8 millones de euros -cinco veces por encima del precio estimado- para adquirir un sombrero que procedía de una colección de Luis II de Mónaco (1870-1949).



Pero hay más Napoleón-manía: el pasado noviembre se adjudicó por 625,000 euros una hoja de laurel de oro de apenas 10 gramos que decoraba la corona portada por Napoleón Bonaparte en su coronación en 1804, en una subasta en Fontainebleau, ciudad cuyo castillo tiene un museo dedicado al emperador.