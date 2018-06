Niña hace llorar al mundo con su espectacular interpretación en Got Talent 2018

Courtney Haldwin, de 13 años de edad, pasó directo a la final de America's Got Talent 2018.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS



Una niña de 13 años llegó al casting de America's Got Talent 2018 llena de nervios, temblorosa y con pocas palabras. El pánico escénico la tenía atada ante las preguntas de los jueces, hasta que ocurrió lo inesperado.



El nombre de esta chica es Courtney Haldwin, quien se hizo viral por una magnífica interpretación en el programa de talentos, al grado que levantó por completo a los presentes a quienes sin duda les erizó la piel.



Tras presentarse ante los jueces, se paró en el escenario, respiró hondo y dejó que se escuchara su poderosa voz con el tema musical "Hard to Handle" de Otis Redding.

Tras su mágica participación, que adornó con sensacionales movimientoa, el mismo Howie Mandel, juez de esta edición, se paró de su asiento y sin dudarla la apodó como la próxima Janis Joplin.



"Dios mío. Tú no eres de esta era, eres de una era completamente diferente. Yo soy un gran fan de Janis Joplin... Yo no puedo ofrecerte un contrato. La única cosa que puedo hacer por ti jovencita es darte", dijo Mandel mientras apretaba el botón dorado que clasificó a la menor directamente a la final de America's Got Talent 2018.



Inmediatamente los gritos, aplausos y las ovaciones llenaron el teatro, mientras el papel picado caía sobre Courtney Haldwin, quien se quebró en llanto ante los presentes.



Su padre rápidamente corrió y la abrazó. "Muchas gracias, muchas gracias" , expresaba la niña mientras el lugar se derrumbaba en aplausos. Al parecer, una historia más magnífica que la de Susan Boyle se había hecho presente de nuevo en el programa. ¡Increíble!