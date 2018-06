La divertida petición de Donald Trump a fotógrafos que desconcertó a Kim Jong Un

SINGAPUR



Antes del almuerzo en la histórica cumbre en Singapur, el presidente estadounidense bromeó con los fotógrafos. La reacción del líder norcoreano se volvió viral inmediatamente.



El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, fueren grabados este martes justo antes de su almuerzo de trabajo en Singapur. En el vídeo ambos mandatarios aguardan de pie a ambos lados de la mesa del comedor a que los medios acaben de sacarles fotos.



El líder estadounidense aprovechó la oportunidad para bromear con los fotógrafos, a los que pidió el favor de que los sacaran "guapos" y "delgados".



La cámara luego enfoca el rostro del mandatario norcoreano, completamente atónito. Incluso tras la traducción de los comentarios de Trump, Kim Jong-un permanece completamente inexpresivo. Su expresión se volvió viral, ya que el líder de Corea del Norte claramente no sabía cómo reaccionar al chiste de Trump.





