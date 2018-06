Australiano le propone matrimonio a su novia en una jaula con cocodrilos y pierde el anillo

MELBOURNE, AUSTRALIA



Una inusual propuesta de matrimonio, entre la adrenalina y el temor, casi hace que una pareja se quede sin una evidencia de compromiso en Melbourne, Australia.

Michael Beltrami, había decidido pedirle matrimonio a su novia, Katie Johnston, en una jaula en medio del agua y con dos enormes cocodrilos al lado, sin embargo, la presión del líquido y los nervios casi arruinan su propuesta.

El hombre se encontraba con la joven en el agua mirando a los enormes animales que acechaban la jaula transparente, pero cuando iba a proponerle matrimonio el anillo no estaba en su bolsillo.

“Lo tenía amarrado con un nudo corredizo, que debió haberse aflojado porque recuerdo haber mirado hacia arriba y haber visto el trozo de cuerda flotando en el agua”, detalló el hombre de 33 años de edad. “Naturalmente, entré en pánico, pero el anillo todavía estaba allí”, agregó.

Beltrami contó que al encontrar el anillo lo colocó en su dedo meñique hasta el momento que decidió proponerle matrimonio a su novia, de 28 años de edad, quien le dio un sí, sin pensarlo.

