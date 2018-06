Hombre se infectó de VIH para contagiar a sus amantes

ESTADOS UNIDOS



Un hombre fue condenado a 50 años de cárcel tras que se le encontrara culpable de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para contagiar a sus amantes.



De acuerdo a las autoridades, Stephen Koch planeaba acudir a una cita sexual doble con otros hombres y engañarlos sobre su estado de salud para poder infectarlos con la enfermedad.

De interés: "Apóstol" hondureño pide que no oren por Guatemala tras erupción de volcán de Fuego



"No puedo sacar de mi cabeza esto. ¿Lo he entendido bien? El señor Koch contrajo VIH intencionadamente para poder infectar a otros?", le preguntó el juez al fiscal que conoce el caso, según publicó el portal del diario Northwest Arkansas Democrat Gazette.



Cuando el juez le preguntó a Koch sobre los señalamientos este no dudo en responder que era verdad.



Asimismo, el implicado se declaró culpable de varios cargos por drogas, ocho cargos por distribuir, poseer o ver material que represente una conducta sexualmente explícita que involucre a menores, y por intentar exponer a otra persona al VIH.