Vídeo: Pelea de mujeres en el mercado por un hombre, ¿Acaso era Brad Pitt?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un vídeo protagonizado por dos mujeres hondureñas que se van al suelo tras varios golpes, todo por "culpa" de un hombre se ha vuelto viral en las redes sociales.



Al parecer, la abundancia de hombres en todo el universo no es suficiente, pues a estas ciudadanas no les importó pelear en un mercado capitalino por el "amor de su hombre".



El curioso hecho fue captado por la cámara de varios celulares de las demás personas, quienes disfrutaba la pelea sin intervención alguna.



Todo sucedió mientras las catrachas de repente sobresaltaron a la vía pública del mercado en medio de los demás vendedores.



Acto seguido, una de ellas tomó del cabello a la otra fémina para agarrarla a golpes en la cara, quién no dejó de defenderse en ningún momento.



Tal parece que los Brad's Pitt's y David Beckham causan grandes luchas en el país, y sino lo cree veálo usted mismo.