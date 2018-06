Hombre confesó que tuvo relaciones sexuales con un árbol y quiere casarse con él

ESTADOS UNIDOS



El vídeo de un hombre se hizo viral, luego que aceptó que mantuvo relaciones sexuales con un árbol, el hombre llamado David reconoció que sentía algo especial por el árbol, a tal punto que decidió casarce con él, por esta razón demandó a su esposa para que le diera el divorcio.



El hombre presentó una demanda contra su esposa Katiuska, con la que buscaba disolver su matrimonio, para seguir viviendo su aventura con su árbol al que llamó Camelia, en el vídeo se muestra a David abrazando el árbol, el cual tiene colocado un vestido de novia, así se detalló en la serie de Telemundo Caso Cerrado.



"Creo que todos deberíamos amar la naturaleza como la amo, yo tuve sexo, tuve orgasmos con el árbol, cuando yo abrazo al árbol, cuando yo abrazo a Camelia, yo siento un flujo que me hace sentir, que no lo siento con mi esposa, hace mucho tiempo que no lo siento con ella", reconoció David.







Durante la ceremonia de la boda con Camelia (el árbol), David, expresó que "a todos mis amigos ecologistas, a todos mis amigos en la redes sosciales, les invitó a que se casen con la naturaleza, esto es lo más rico que hay caballeros, imítenme, amen la naturaleza", y para consumar su matrimonio con el árbol David dijó que "en nombre de la naturaleza caramba nos declaramos marido y mujer".



En el juicio de la serie, David, agregó que "estoy pidiendo el divorcio a ella (Katiuska, la esposa), si ella quiere que se quede con la casa, y yo me quedo con Camelia, cuando nosotros nos mudamos acá, nosotros compramos una casa, pero a mi no me interesó la casa, realmente lo que a mi me interesó fue Camelia".



Finalmente, Ana María Polo decidió concederle la demanda a David, con lo que quedó disuelto el matrimonio con su esposa Katiuska, lo que le permitiría seguir viviendo con nueva esposa, el árbol.