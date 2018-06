Jóvenes agreden a Marvin Ponce en un centro comercial de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El ex asesor presidencial Marvin Ponce tuvo un nuevo percance este martes en un centro comercial de la capital de Honduras.



En un video divulgado se ve al también ex diputado tratar de huir de dos jóvenes, quienes lo enfrentaron tras una supuesta pelea verbal, según informaciones preliminares.



Hasta el momento, no se conoce por qué los chicos que aparecen en el material visual persiguen a Ponce, a quien le pegaron varias patadas a la vista y paciencia de los presentes.



El parlamentario es conocido por no controlar su ira y comenzar varias peleas en eventos y lugares públicos.

