Pasajero hediondo obliga a piloto a aterrizar de emergencia 

FARO, PORTUGAL



Un pasajero hediondo causó conmoción en pleno vuelo, que ocurría de Gran Canaria a Amsterdam, cuando el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. No se trató de una amenaza de bomba, ni nada similar.



Los pasajeros no soportaron el hedor de un hombre que "parecía no haberse bañado en semanas".



El olor era tan desagradable que otros pasajeros comenzaron a desmayarse y a vomitar después de que el vuelo despegó de Gran Canaria en España.



Tras intentar ponerlo en cuarentena en uno de los baños del Boeing 737, no quedó otro opción que desviar el vuelo, detalla Infobae.



"La gente vomitaba, cayó enferma (…) El hedor era gigantesco. El hombre olía fatal. Desde que llegó al pasillo, la gente comenzó a gritar y se puso a buscar pañuelos para tapar las nariz", reveló uno de los pasajeros a bordo del pestilente vuelo.



El pasajero fue sacado a la fuerza del avión y llevado a una ambulancia. Finalmente los demás pasajeros pudieron respirar aliviados.



El incidente curioso no ocurre por primera vez, ya que en otro vuelo de la misma compañía las flatulencias de un pasajero desataron una pelea en pleno vuelo y obligaron a un aterrizaje de emergencia.

Lea aquí: Pareja abandona a su recién nacido solo por burlas de sus amigos