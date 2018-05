Maestro enseña a sus alumnos química al ritmo de "Despacito"

San Juan, Puerto Rico

Un maestro practicante que imparte la clase de química, usó la popular de la canción "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, para enseñar a sus alumnos las complicadas fórmulas de la clase.



Por esta acción del profesor, el vídeo donde se ve al al futuro maestro impartiendo la clase de una forma particular se hizo viral, el educador adapto el ritmo de la canción a su clase, con tal que sus alumnos aprovaran el curso y pudieran comprender las fórmulas químicas.







"Si, del ion ya llevo un rato enseñándote, y por eso esta canción salió, pues noté que en algo yo estaba fallándoles, espero ayudar con esta canción. Trata del ion que forma el metal, y también del que forma el no metal, no solo con pensarlo pasaras el curso", cantó el prosesor.



El vídeo fue publicado en Facebook una red social, por el padre del maestro, Wilfredo Freddy, en dicha publicación el padre comentó 'Mi hijo Jean Carl, en su práctica de maestro, le montó a sus estudiantes, una fórmula de química, en la música de "Despacito", disfrútenla!!!".



"Des-pa-cito, aprende de iones con este corito, para en el examen no perder puntitos, por no sabe rde cosas que son requisitos. Des-pa-cito, la cantaré solo o con este corito, pues como dice solo esto es bien sencillo", también parte de la canción de Jean Carlo.



Esta canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, es el primer sencillo del álbum del cantante puertorriqueño en colaboración con el Cangri, la cual logró ubicarse en la posición número uno, en más de 40 países, además de ser la canción con más reproducciones en YouTube.