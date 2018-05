Pastor evangélico pide a sus fieles 54 millones de dólares para comprar jet privado

Tegucigalpa, Honduras

El predicador Jesse Duplantis realizó la petición a sus feligreses de recaudar 54 millones de dólares para comprarse un nuevo jet privado, para seguir predicando la palabra de Dios.



En su insólita solicitud, el pastor evangélico, dijo que necesita la aeronave para seguir realizando el trabajo del Señor y porque "Dios quiere que lo tenga".



Si el estadounidense recauda el dinero suficiente, este sería su cuarto avión.



"He tenido tres jets en mi vida y los he usado con gusto hasta que no pude más para hacer el trabajo del Señor", comentó durante un programa.

Duplantis es conocido por predicar el evangelio de la prosperidad, que asegura que para garantizar el éxito en la vida y obtener un buen lugar en el cielo dependerá de cuánto dinero regale al prójimo.



Además, aseguró que si Dios estuviera físicamente en la tierra volaría en un avión por todo el mundo para predicar el evangelio y no en burro como en los tiempos bíblicos.