El mensaje de WhatsApp que causa indignación en Argentina

Un mensaje de WhatsApp está causando indignación en Argentina luego que a una madre le piden retirar a su hijo, con autismo, de la escuela porque "atrasa a los chicos sanos".



El despectivo mensaje fue enviado a Gina Vicentela, madre del pequeño Mariano, de 6 años, quien sufre de autismo.



El menor presenta discapacidad cognitiva motora del 85% y eso al parecer habría molestado a una de las madres del jardín de niños que envió el repudiable mensaje.



La captura de pantalla de la conversación fue compartida por la madre y en pocos minutos se viralizó y despertó polémica e indignación.



En el chat advierten a la madre que no quieren que su hijo autista esté en contacto con los demás chicos.



"¿Por qué no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos, dice un fragmento del comentario discriminatorio, según la publicación de Infobae.



Gina fue bloqueada por la persona que envió el mensaje por lo que no pudo identificarla, pero compartió el mensaje para crear conciencia sobre la inclusión y lo perjudicial que es la discriminación.

"Mi hijo siempre ha sido bien recibido por los directores y maestros de la escuela y sus compañeritos lo quieren mucho, el ya está adaptado", comentó la madre.

