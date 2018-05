Mujer de 65 años asusta a pasajeros de un tren con una pistola

Múnich, Alemania

Una abuela de 65 años de edad, viajaba este martes con sus dos nietos y dos personas más en un tren metropolitano en Múnich, cuando de repente sacó una pistola y se la puso bajo el brazo.



Su acción alarmó a los demás pasajeros, que no tardaron en informar al conductor, que a su vez llamó a la Policía, según informó un comunicado.



Cuando el tren llegó a la última estación, los agentes ya estaban esperando a la mujer, que fue rápidamente identificada gracias a los vídeos tomados por los pasajeros.



Sin embargo, al desarmarla, los agentes descubrieron que la pistola que tanto sobresalto había generado no era otra cosa que un juguete que "por su apariencia general apenas se podía distinguir de un arma real".



A pesar de que en realidad la anciana no poseía un arma, tuvo que ir a la comisaria y ahora tiene que pagar una multa de 100 euros por portar "una pistola de imitación".