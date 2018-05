Vídeo: Hijo es demandado por sus padres por no querer irse de la casa

New York,Estados Unidos

Los padres de Michael Rotondo (30) acudieron el martes a la Corte Suprema para demandar a su hijo por no querer irse de su casa. Los progenitores llegaron a la Corte de Onondaga, Nueva York, con la esperanza de que el juez odenara su desalojo.



Por estas razones el juez del Tribunal Supremo del estado, Donald Greenwood, en una comparecencia realizada este martes, les dió la razón a los progenitores y emitió una orden de desalojo contra Michael, según informó el portal Syracuse.com.



Video: Michael Rotondo en comparecencia de damanda en su contra.







Mark Rotondo y Cristina, los padres del Michael expresaron a un medio local que su hijo "no les ayuda con ningún aporte económico, no tiene trabajo y tampoco ayuda con los quehaceres domésticos. La casa de la pareja está ubicada en Syracuse, al norte de New York.



Los padres de Michael enviaron hasta cinco avisos previos entre el 2 y 30 de marzo para que su hijo desalojara la propiedad, además en la demanda presentada a la Corte Suprema, Cristiana declaró que "entre las notas enviadas, incluso, una de ellas se ofreció a pagarle a Michael una suma de 1,100 dólares (26,400 lempiras) para que abandone el predio y pueda arreglar su auto".



En una de la notas enviadas a Michael decía "tienes 14 días para desalojar. No se te permitirá regresar. Tomaremos todas las medidas necesarias para hacer cumplir esta decisión".

