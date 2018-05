No se sabe por ahora cómo la droga terminó en la mochila del pequeño. Las autoridades no creen que viniera de la casa del niño.

Filadelfia, Estados Unidos

Una niña halló un paquete de cocaína en la mochila de un compañero en un kindergarten de Filadelfia, informaron las autoridades.



La pequeña de 6 años, pensando que se trataba de azúcar, se puso el paquete en la boca pero una maestra se lo sacó antes de que ella ingiriera la droga. Seguidamente la maestra alertó a la policía.



Los dos niños fueron llevados a la enfermería, donde se confirmó que ninguna había ingerido la sustancia. Las autoridades, además, revisaron las mochilas de los otros chicos y no encontraron nada.



