Vídeo: Estudiante estadounidense realizó la presentación de su tesis en ropa interior

Una estudiante estadounidense identificada como Letitia Chai decidió defender su tesis en ropa interior para protestar contra los comentarios que una integrante del tribunal le hizo días antes durante un ensayo de la presentación, cuando afirmó que sus pantalones eran "demasiado cortos".

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en la Universidad de Cornell, Nueva York, Estados Unidos.



En el transcurso de la defensa, la joven explicó que durante aquel ensayo una de las profesoras que iba a evaluar su trabajo le comentó que su ropa invitaba a los hombres a centrar la atención en su cuerpo, antes que en el contenido de la presentación.



Asimismo, Chai aseguró que la mujer le preguntó qué pensaría su madre sobre su vestimenta.

La alumna empezó afirmando que se disponía a dar "el mejor discurso de su vida". "Soy más que una asiática. Soy más que una mujer. Soy más que Letitia Chai. Soy un ser humano […] y os pido que os unáis a mí para mostrarnos el uno al otro y para mirarnos por lo que realmente somos: miembros de la raza humana", expresó la joven mientras se desvestía bajo la mirada de los presentes.



La grabación, que la misma chica decidió retransmitir en directo a través de su cuenta personal de Facebook, se ha convertido en viral en las redes sociales, donde miles de usuarios han comentado el curioso y reivindicativo incidente.

#Feminist Cornell University Student Strips Down To her Underwear In Presentation to defend her thesis#LetitiaChai removed her clothes in front of teachers students & his parents. Professor Rebekah Maggor told her her shorts were too skimpy during a trial run of presentation pic.twitter.com/pgqAzeAaHf