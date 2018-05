Viral: Dueño amarra a su perro al vehículo y lo arrastra en la carretera

Ciudad de México, México

Un perro fue amarrado a un vehículo y arrastrado, por su amo, en la carretera de Puebla, México. Un conductor que circulaba por la zona captó el momento y lo volvió viral. En las redes sociales hay total indignación.

En el video se observa que el animal corre cansado y apenas tiene fuerzas para seguir la tortuosa marcha.

“¡Mete al perro, mete al perro al carro guey! No se detienen, no quieren meter al perro, placas UAM-5976, no mete al perro y deja que se moje”, dice la persona que captó el momento.

El video original fue publicado por Miguel Ángel Soto en su perfil de Facebook. Ahí denunció el hecho con el mensaje: "Es una pena que aún existan personas que siguen haciendo esto".

