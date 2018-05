Críticas a diputado japonés por decir que mujeres solteras son una carga

Tokio, Japón

Un diputado japonés ha sido blanco de críticas tras decir que las mujeres deberían tener varios hijos o arriesgarse a convertirse en una carga para el Estado.



Kanji Kato, un diputado de 72 años del Partido Democrático Liberal (PDL) del primer ministro, Shinzo Abe, dijo que las recién casadas deben tener al menos tres hijos.



La ministra a cargo del empoderamiento de las mujeres arremetió este sábado contra sus comentarios.



"Fue una pifia tremenda", dijo en una declaración Seiko Noda, que también es ministra de Asuntos Internos y alto cargo del PDL.

Dar a luz es diferente a hacer productos, dijo, añadiendo: "El número de niños no crecerá solo haciendo tales comentarios".



A principios de esta semana Kato le dijo a un grupo de miembros del PDL: "Pido a las parejas casadas que den a luz y críen más de tres hijos".



Kato añadió que a veces dice a las mujeres jóvenes que si no se casan y no tienen niños acabarán en un hogar de asistencia con los impuestos de los hijos de otras personas. Después retiró sus comentarios.



Envejeciendo con rapidez, Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y las autoridades están tratando de poner medidas para animar a la gente a tener más hijos.



El año pasado, cerca de 941.000 niños nacieron en Japón, la más baja desde que empezó a haber un recuento, en 1899.