Horóscopo de hoy 9 de mayo

Sagitario: Hoy debes ocuparte más de tu familia, ellos están esperando de tu cariño y de tu tiempo. No te exigen mucho, solo un poco más de atención. Tenlos en consideración.

Aries: Son días que fluyes libremente, sabrás como canalizar a tu favor tu fuerte deseo de tomar la iniciativa para la gestación de nuevos proyectos.



Tauro: Hoy será un largo día, llegan cambios inesperados en tu agenda, situaciones con desilusiones de personas que te rodean y una compulsiva actitud caprichosa de hacer las cosas como tú quieres.



Géminis: Es muy posible que cambies repentinamente de trabajo, puedes dejarlo de tu parte ya que no soportaras más las restricciones y ordenes de tus jefes. Mantén la mente fría.



Cáncer: La sensación de bienestar y de armonía que hoy tienes contigo te permite darles ayuda y protección emocional a los demás, tanto en lo laboral como en lo social.



Leo: La prioridad hoy se la darás a tus emociones, pero si no haces una buena evaluación de esta importancia puedes manipular emocionalmente a otros.



Virgo: Pisar tierra firme y ser realista es lo más importante en este día ya que tienes últimamente una actitud evasiva en tu profesión que no te da nada de éxito.



Libra: Llega a tu vida gente nueva con quienes podrás entablar amistad, pero ten cuidado que esto no provoque ilusiones que luego descubras que son obstáculos.



Escorpio: Procede en estos días con moderación, tu no estás acostumbrada a tanta sensibilidad y esto puede ocasionarte equivocaciones y decepciones.



Capricornio: Estos días puedes recibir mayores beneficios económicos a través de actividades de atención al público y al consumidor. Mantener tu economía es oportuno ahora.



Acuario: Es buen momento para comenzar nuevas tareas en la misma empresa o si estás cambiando de trabajo. Anímate, puedes lograrlo.



Piscis: Hoy puedes estar muy sensible con respecto a las actitudes de las demás personas hacia ti. Esto te genera problemas en la comunicación afectiva y en las manifestaciones personales.