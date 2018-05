Primera dama de Brasil, Marcela Temer, se lanza a un lago para rescatar a su perro

Brasilia, Brasil

La primera dama de Brasil, Marcela Temer, se lanzó vestida al lago del palacio presidencial para salvar a su perro, protagonizando un rescate que generó una cascada de bromas en las redes sociales.



La exreina de belleza de 34 años saltó al lago después de ver cómo Picoly, su mascota de raza Jack Russell, se lanzaba al agua a perseguir unos patos y no conseguía salir.



Aunque el incidente ocurrió el 22 de abril, se hizo público esta semana.



Los medios brasileños y el ingenio de los internautas no tardaron en convertir la noticia del rescate de la primera dama en uno de los asuntos más comentados en Twitter en la tarde del lunes.



Teniendo en cuenta que su marido, Michel Temer, es el presidente más impopular de la historia de Brasil, el bloguero de izquierdas Leonardo Stoppa consideró que el objetivo de Marcela no era salvar al perro, sino al pato.



"Se desesperó porque vio a uno de los pocos electores de Temer", afirmó en un video de Youtube.



El mandatario conservador, más de cuatro décadas mayor que su esposa e implicado en varias investigaciones por corrupción, también fue objeto de la sátira del bloguero José Simao.



"El perro de Marcela trató de suicidarse! No aguantó a Temer!", escribió en Twitter.



Tampoco faltaron las habituales comparaciones entre el presidente y los vampiros -símil que llegó a protagonizar una de las carrozas del Carnaval de Río de este año- como hizo este tuitero, que afirmó no estar sorprendido de que a Marcela le preocupen tanto los animales.



"Es obvio", escribió, "está casada con un murciélago".