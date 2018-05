La insólita nota de unos vecinos a pareja que se paseaba desnuda por su casa

Newcastle, Inglaterra

Una pareja inglesa reaccionó sorprendida luego de encontrar una nota en la entrada de su puerta, donde unos vecinos anónimos les solicitaban tapar las ventanas de la casa.



Los habitantes se habrían quejado de los hábitos de Karin y Jay Stone, ambos de 33 años, debido a que supuestamente caminaban completamente desnudos por su apartamento a la vista de toda la comunidad.



"¿Podrían por favor cerrar las persianas mientras se visten o desvisten?. Estamos hartos de ver cola grande, senos grandes y un pene chiquito… y los demandaremos por exposición indecente", rezaba el escrito encontrado por los esposos.

El matrimonio determinó subir la nota a las redes sociales, donde inmediatamente se hizo viral y llamó la atención de los medios de comunicación, quienes contactaron a Karin.



En la entrevista, la joven mujer lamentó las actitudes de sus vecinos y aclaró que llevan una vida como cualquier otra, al mismo tiempo que amenazó con colocar un rótulo en su ventana pidiendo que no los sigan observando.



"No entiendo, no es que estamos desnudos por ahí. Vivimos una vida normal. Es una sensación tenebrosa. Siento como que alguien ha estado espiándonos".



"Estoy considerando colocar una nota sobre mis ventanas donde diga '¡Dejen de mirar!'. Realmente es un poco excesivo, si hubieran golpeado a mi puerta y nos hubieran dicho que hay un tema con la privacidad, hubiera sido suficiente", dijo.