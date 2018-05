Horóscopo de hoy sábado 5 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

Mire qué le deparan los astros en la salud, dinero y amor.

Aries: Si sigues escuchando todos los comentarios de quienes te rodean te dejarás influenciar y llegarás al mal humor y baja de ánimo. Tienes que creer más en ti para salir de esta situación.

Tauro: Hoy es muy importante que revises todo lo que firmas y lo que prometes, pero no olvides que lo más importante es lo que te prometes a ti mismo y así lograr tu equilibrio interno.

Géminis: Cuida y valora más tú tiempo, no lo gastes en cosas inútiles o en criticar a los demás. Adentro tuyo hay muchas riquezas y más paz, por eso debes indagar más en tu centro intelectual y espiritual.

Cáncer: Las dudas que hoy te invaden son porque aún no has definido tus sentimientos. No tienes en claro lo que sientes, pero en cuanto te definas verás que tus reacciones personales serán más concreta.

Leo: Te favorece cambiar el rumbo de proyectos si ves que tu economía no funciona bien. Es mejor buscar otra forma de conseguir los recursos vitales y adaptarte a los cambios.

Virgo: Buen momento para dedicártelo a ti y revisar lo que estás haciendo pues ahora vienen obstáculos e inconvenientes a tus proyectos y el aparente orden se puede desestabilizar.

Libra: Tu fuerte predisposición a entrar en conflicto que tienes hoy puede llevarte a discusiones y argumentaciones con todos aquellos que ves muy seguido generando aún más problemas.

Escorpio: Crece en estos días tu fuerza emprendedora en tus negocios y asuntos profesionales de lo que sueles ser. Con esta fuerza conseguirás las cosas materiales que te son tan necesarias.

Sagitario: Estos son los días para mostrarles a los demás lo que realmente quieres y eres capaz de hacer, la impulsividad y las ganas de aventuras te hacen mostrarte de forma muy frontal.

Capricornio: La irritación e intranquilidad que estos días no pudiste manifestar y quedaron en tu interior, hoy las expresarás de forma no muy agradable, debes de tener cuidado como te expresas.

Acuario: La intención que tendrás hoy será la de trabajar en equipo, tendrás que buscar la gente adecuada y los grupos con quienes concretar tus proyectos, balanceando las distintas necesidades.

Piscis: Revisa si estás asumiendo tu lado muy dictatorial, estas siendo muy crítico con quienes te rodea y esto te puede acarrear conflictos tanto en los asuntos laborales como personales.