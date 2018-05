Vendió su virginidad por un millón de dólares y se enamoró del comprador

Tegucigalpa, Honduras

Agobiada por las deudas, una hermosa chica en París, Francia, vendió su virginidad por un millón de dólares a través del sitio Cinderella Escorts.



"La pureza" de la guapa mujer de 20 años fue comprada por un banquero de Nueva York, quien ofreció la mayor cantidad de dinero para pasar una romántica noche con Jasmine.



Lo que la francesa nunca se imaginó fue que el empresario sería más atractivo de lo que pensó y que terminaría enamorándose de él.



"Estaba un poco nerviosa, para ser sincera, pero finalmente me gustó mucho. Fue un verdadero caballero y me cuidó bien. No quiero entrar en detalles, pero lo que puedo decir es que vamos a salir juntos de nuevo", reveló la chica al Daily Mirror.



Asimismo, confesó que no se arrepiente de haber vendido su virgindad en línea, pese a que se estaba "guardando" para el matrimonio, porque viene de una familia muy religiosa.



"Mi virginidad significa mucho para mí, pero mi familia y yo tenemos gastos. Las deudas incluyen una casa y un carro. Todo esto es muy caro", expresó la guapa chica al medio británico.