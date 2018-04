Condecoran a perrito sordo y casi ciego por cuidar a una niña perdida hasta su rescate

Sídney, Australia

“El perro es el mejor amigo del hombre”, esta es una frase que va perfecta con la historia que le contamos a continuación.



Se trata de un perro sordo y casi ciego que cuidó de una niña de tres años que estaba perdida.



Max, un can de la raza pastor ganadero australiano, de 17 años, encontró a Aurora de tres años de edad luego que la niña se perdiera cerca de la finca rural de Queenslan, en Australia. El hecho sucedió el pasado viernes 20 de abril.

El perro halló a la infante y desde ese momento no se apartó de ella, como si supiese que la inocente no sabía cómo regresar a casa.



Fueron 15 horas en las que Max cuidó de Aurora, que pasó una noche completa dentro de un matorral, totalmente desamparada.



Pero al animal no le bastó con cuidar a la pequeña y no apartarse de su lado, pues hizo todo lo posible para indicar a la familia el paradero de la niña, y lo logró; condujo a la abuela de Aurora hasta el lugar donde ésta se encontraba.



“Leisa escuchó la voz de Aurora, encontró a Max y éste la condujo hasta la niña”, relató Kelly Beston, pareja de Leisa, abuela de la niña.



La noble acción de este animal fue reconocida el pasado lunes 23 al recibir honores policiales por su acto heróico.