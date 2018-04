Arrestan a un perro en Canadá y su expresión se vuelve viral en redes sociales  

Kenora, Canadá

Un perro fue "arrestado" en Canadá después de huir de su dueño y causar caos. Pero lo más impresionante no es la acción si no la mirada del animal cuando está sentado dentro del patrullero.



Y es que el pequeño Finn había escapado de su dueño, Reid Thompson, y fue "detenido" el pasado 14 de abril por causar caos mientras perseguía a un ciervo, en las inmediaciones de un hospital, en la ciudad de Kenora.



Los patrulleros inmediatamente llamaron al dueño para informarle, pero la hija, quien publicó la fotografía, no pudo contenerse ante el rostro del pequeño peludito.



"Alguien hizo la denuncia a la Policía porque mi perro se escapó y atacó a un ciervo, y sé que eso es grave, pero verlo en el patrullero me puso alskdjfhsgh", escribió la joven, junto a la fotografía de Finn.

En Twitter, la imagen del perro en el patrullero ha recibido más de medio millón de "me gusta" y unos 180,000 retuits.