Conozca a la tortuga con pelo en la cabeza que está en peligro de extinción

Queensland, Australia

Una de las tortugas más extrañas del reino animal, acaba de entrar en la lista de los animales que están en peligro de extinción.



Sí, es una tortuga muy peculiar no solo por el hecho de que tenga un extrovertido aspecto, sino también porque puede respirar por el trasero.



De acuerdo a los investigadores de la Sociedad Zoológica de Londres, la especie tiene estructuras branquiales en la cola las cuales le permiten respirar oxígeno bajo el agua hasta por tres días.



Este extraño espécimen solo se puede encontrar en el Río Mary en Queensland, al oriente de Australia.



Debido a su aspecto único, cada año durante al menos una década, más 15 mil crías fueron enviadas a tiendas de mascotas en toda Australia, lo que ha llevado a la especie a estar al borde de la extinción.



En relación a su extravagante peinado, son algas que le crecen en la cabeza y otras partes del cuerpo, las cuales usan como camuflaje y por las cuales le han apodado la Tortuga Punk.



La Sociedad Zoológica de Londres la acaba de clasificar en el puesto 29 de una nueva lista de las especies de reptiles más vulnerables del mundo.



De acuerdo a lo publicado en el diario The Guardian, los investigadores afirmaron que, "si perdemos esta especie única no quedará nada parecido en la tierra, y definitivamente será nuestra culpa".



