Un poco de humor este fin de semana

Catrachistes

Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero que pone: “cuidado con el perro”. Y de pronto ve a un perro chiquitín, chiquitín. Se dirige hacia amigo y le dice: -¿Pero, para qué pones ese cartel si el perro es tan pequeño que no puede casi ni abrir la boca? -Sí -le dice- pero no sabes la cantidad de veces que me lo han pisado.

-Papá, que significa sintaxis. -Que tienes que coger el autobús. -Gracias papá, eres genial. -Uno que ha estudiao...

Un árabe consigue una lámpara, la frota, el genio sale y le dice: -Solo te puedo conceder un deseo. El árabe le muestra un mapa y le pide paz para el Medio Oriente.

El genio le dice que eso es imposible, ya que tienen 5,000 años en guerra y no lo han logrado aun, que pida otra cosa más fácil.

El árabe pide una mujer joven, bonita, cariñosa, con sentido del humor, que le guste el sexo, que limpie, que lave, que planche, que cocine, que no hable mucho, que sea fiel, que no sea celosa, que no le importe el dinero y que no pregunte tonterías... El genio suspira y le dice: -Pásame el mapa ese, ¡a ver cómo soluciono el tema del Medio Oriente!

-Doctor, doctor, ¿qué tal mis análisis de sangre? -Pues no han ido del todo mal, hemos encontrado un poco de sangre en tu alcohol. Un electricista va a la Unidad de Curas Intensivas de un hospital, mira a los pacientes conectados a diversos tipos de aparatos y les dice: - Respiren profundo: ¡Voy a cambiar un par de fusibles! -Doctor, quiero hacerme una vasectomía -Es una decisión importante, ¿lo ha consultado con su esposa e hijos? -17 votos a favor y 2 en contra.

Dos amigos por la calle: -Oye Juan, te veo muy pero muy bien... -Sí, es que ayer coincidí con una chica en el ascensor y nos enamoramos... dice que soy el amor de “subida”.

Un cura recién ordenado se confiesa por primera vez con su obispo: -Dime, hijo mío, ¿qué tal has llevado los votos durante esta tu primera semana? -Verá eminencia, en cuanto a la pobreza he regalado mi hábito y me visto con uno que ya había desechado, mis sandalias están rotas y llenas de agujeros y doy la mitad de mi comida a los pobres que vienen al comedor. -Muy bien, hijo mío, muy bien, continúa.

-En cuanto a la obediencia hago cualquier cosa que me mande cualquier otro padre sin pensar en si es justo o adecuado, dando gracias al Señor por tener el privilegio de obedecer. -Muy bien, hijo mío, excelente, excelente. -Finalmente, eminencia, en esta semana he hecho el amor con 37 mujeres.

El obispo casi se cae de la silla y con ojos desorbitados pregunta: -Pero, ¡hijo mío! ¡¿Y el voto de castidad?! El curilla, asustado y con cara de perplejidad responde: -Pero... ¿no era voto de cantidad?

Un día el capitán le dice al soldado:

-Le han mandado una carta en blanco soldado.

El soldado responde:

-Es de mi mujer.

-¿Cómo lo sabe usted?

-Porque se enfadó y no nos hablamos.



-A pesar de mis 92 años, todavía trabajo.

-¿Qué hace, abuela?

-Cuido a una anciana.



-¿Cuál es el colmo de ser vago?

-Levantarse dos horas antes, para estar más tiempo sin hacer nada.



Una pareja de novios recién casados comentan:

-Oye, una pregunta amada mía, que se me acaba de ocurrir sin motivo...

-Dime mi amor

-Si algún día yo me muriera... ¿llorarías?

-Pues claro! No ves que yo lloro por cualquier tontería...



Pregunta el marido a la esposa:

-¿Qué harías si me ganara la lotería?

Esposa:

-Me quedaría con la mitad, me separaría de vos y me iría de la casa.

Marido:

-Muy bien. Pues me han tocado 24 lempiras; tomá tus 12 y ¡a la calle!



-¿Qué le dice una cerilla a una caja?

-Me has dejado negro...