Suspenden a dos futbolistas venezolanos por maltratar a un gato

Caracas, Venezuela

Dos futbolistas venezolanos de primera división fueron separados de la plantilla del Zulia FC por maltratar a un gato y difundir imágenes de la agresión en las redes sociales, anunció el club.



El volante David Barreto y el defensa Eduin Quero -integrante de la selección sub 20 que logró el subcampeonato Mundial en 2017- fueron apartados tras las críticas que desataron las vejaciones al animal.



"No sólo rechazamos totalmente su accionar, sino que somos firmes ante estos hechos: hemos suspendido y apartado a estas dos personas del Zulia FC", señaló el equipo en un comunicado la noche del lunes.



El club no especificó el período de suspensión de los jugadores, ambos de 20 años, pero advirtió que aplicará "fuertes medidas disciplinarias adicionales en contra de estos individuos".



Una secuencia de fotos muestra a Barreto alzando al gato y estirándole las extremidades en medio de risas, luego de lo cual lo lanza al asfalto. Quero grabó el video del cual se hicieron las capturas de pantalla que circularon por las redes sociales.



De momento se desconoce la suerte del felino, cuyo caso Asodepa, organización que defiende los derechos de los animales, denunció como un "acto cruel".



"Qué opinarán los fanáticos que hasta ahora los siguen, sabiendo (...) que existe una clara relación entre maltrato animal y el maltrato a personas?", se preguntaron los activistas de Asodepa.



Ante los señalamientos, Barreto cerró su cuenta de Instagram, mientras que Quero bloqueó el acceso público a la suya.



"Mi vida es el fútbol. Todos tenemos derecho a equivocarnos y comenzar de nuevo", se lee en la biografía de Quero.