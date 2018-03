Joven se gasta 1,000 euros para convertirse en sireno

Florida, Estados Unidos

Un joven estadounidense, de 24 años de edad, se gastó 1,000 euros para lograr su sueño de toda la vida: convertirse en un sireno.

El protagonista de esta nota responde al nombre de Christian Riel, quien contó a los medios de comunicación que convertirse en ese mítico personaje acuático había sido su sueño desde que era un niño.

“Llevo viviendo en Floridas, Estados Unidos, unos dos años, y he estado yendo al mar siempre que tengo oportunidad. Vivo sentándome en la orilla y me encanta nadar en el mar. Hace dos años encontré a varios sirenos y sirenas en Instagram y es cuando me di cuenta que podía conseguirlo”, narró el chico.

El chico se contactó con el diseñador Eric Ducharme, quien logró personalizarle una cola y cumplir el sueño del joven. El costo del extravagante vestuario fue de 1,000 euros, unos 28, 000 lempiras.

"Me encanta mi vida; no solo porque me encanta ser sireno, sino porque siempre hago lo que quiero y lo que me gusta", expresó Christian Riel a un medio local.