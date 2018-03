Los mejores chistes de la semana

Catrachistes

Tegucigalpa, Honduras

Había un borracho perdido totalmente, llegó a una licorería y vio una rocola, y como tenía tres monedas puso la primera y decía “Allá en el rancho grande, allá donde vivía...”, no le gustó y puso la segunda y decía: “No tengo dinero ni nada que dar...”. No le gustó y puso la tercera y decía “Me quiero ir, me quiero ir”.

No le gustó, pateó la rocola, llegó el dueño y preguntó: ¿Dónde vives? Y el borracho le responde: Allá en el rancho grande, allá donde vivía... Y el dueño le dice: me la paga, y el borracho le contesta: No tengo dinero ni nada que dar, y el dueño le dice: O si no llamo a la Policía, y el borracho le dice: Me quiero ir, me quiero ir, y salió corriendo.

En un fuerte del oeste:

-¡Capitán, capitán! Vienen los indios.

-¿Son amigos o enemigos?

-Amigos, amigos, porque vienen todos juntos.

-¡Hola! Yo me llamo Paco, ¿y tú?

-No, yo no.

-Hola, ¿aquí venden libros para el cansancio?

-Sí, pero están agotados.

-¿Por qué un balón fue a la dirección?

-Para reportar que lo estaban pateando.

La gallina llega borracha a su casa y el gallo le dice:

– ¿Y tú? ¿Qué carajo haces llegando borracha? Y la gallina le contesta:

– Me vas bajando el tonito, que aquí la de los huevos…¡ soy yo!

-¿Amigo, vas a viajar en Semana Santa?

-No, mi religión no me lo permite.

-¿Qué religión?

-La pobreza.

-Amén, hermano.

Un loco pinta el piso de azul y dice:

-¡Qué divertido, un río!… se lanza y se parte la cabeza. Otro loco le pregunta:

-¿Qué tal el agua? Y dice el loco:

-Hazte más para allá que aquí hay piedras.

– ¿Qué le dice un jardinero a otro?

– Disfrutemos mientras podamos.

Dos viejitos hablando:

– Lo que es la vida, antes no teníamos nada, y ahora vivimos muy bien y tenemos de todo…

– Si, es cierto, ahora tenemos artrosis, hipertensión, colesterol, triglicéridos…

Le pregunta Jaimito al padre:

-Papá, ¿tú crees que el martes 13 es un día de mala suerte?

-No, yo creo que es el jueves 15…

-¿Por qué dices eso?

-Porque es el día que me casé con tu madre…

– Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana. – Ok, nos vemos el lunes…

Se encuentran dos amigas, y le dice una a la otra:

- Ayer me dijeron que soy fea.

– No te preocupes, a mí me han dicho cosas peores.

– ¿Qué te han dicho?

– Que también eres bastante tonta.

Esto es un gallego que se sube al taxi de otro gallego y le dice:

– Lléveme donde haya mujeres que quieran salir. Y el tonto del taxista lo llevó a la cárcel de mujeres.

Gracias por llamar al Instituto…

- …Si usted es obsesivo-compulsivo, presione repetidamente el número 1.

-…Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el número 2 por usted.

-…Si usted tiene múltiples personalidades, presione 3, 4, 5 y 6.

- …Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, espere en línea mientras rastreamos su llamada.

-…Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono que Ud. (y sólo Ud.) ve al final del cable del tubo.

- …Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicará que número presionar.

-…Si usted es depresivo, no importa que número marque. Nada conseguirá sacarle de su lamentable situación.

-…Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, número de cédula y el apellido de soltera de su abuela materna.

--…Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono… o antes del tono… o después del tono… o durante el tono. En todo caso, espere el tono.

-…Si tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted.



Cuando voy a una boda todas mis tías mayores se me acercan para picarme entre risas y me dicen:

– ¿El siguiente eres tú, no? Dejaron de fastidiar cuando yo empecé a decirles lo mismo en los funerales…



– Mamá, mamá, ¡en el colegio me estaban dando una paliza!

- ¿Y te has vengado?

– Hombre, si no me vengo, ¡me matan!



En plena boda:

– ¿La aceptas como esposa en la riqueza, en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?

– Sí, no, sí, no, no.



- Amigo, tengo que confesarte algo.

- ¿Qué es? Dime.

- Anoche a oscuras me besé con tu hermana.

- Pero, yo no tengo hermanas.

- ¿Y la chica de pelo largo? - Ah, tengo un hermano rockero.

– Ups.



Pepito le dice a su madre:

– Yo ya no quiero jugar más con Juanito al rompecabezas.

– ¿Por qué?

– Porque al primer martillazo ya está llorando.



– A ver Pepito… ¿Simón Bolívar murió en…..?

– ¿“fermo”….?