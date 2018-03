Lanzan a Oli, la primera muñeca con Síndrome de Down; así surgió su creación

Oli, el primer muñeco argentino con Síndrome de Down. Foto Legislatura Argentina

Buenos Aires, Argentina

Fomentar la diversidad, abrir el corazón y tirar abajo las barreras de la sociedad son los principales objetivos de Oli, la primera muñeca con Síndrome de Down.

El juguete que fue presentado por la empresa argentina "Casita de Muñecas" es el primer con "Trisomia 21". El lanzamiento ocurrió en el marco del Día Internacional de las personas con Síndrome de Down.

Oli tiene un modelo masculino y otro femenino. Sus distintivos rasgos, ojos color claro y cabello oscuro tienen fascinados a padres e infantes.

La idea nació después de que una niña con Síndrome de Down expresara que no le gustaban las muñecas tradicionales, ya que no había una que se pareciera a ella.

"Cuando escuchamos eso se nos puso la piel de gallina, y sentimos que teníamos que hacer algo para ayudar a esta nena y otros nenes más que seguramente estén pasando por lo mismo", dijo Federico Galanterni, director de "Casita de Muñecas".

