¡Adiós vaquero! Muere el felino favorito de muchos: "Keyboard Cat"

Tegucigalpa, Honduras

Uno de los veteranos de videos virales sobre felinos pasó a mejor vida este fin de semana y la noticia ya es viral; hablamos de Bento, más conocido como "Keyboard Cat".



Bento fue un felino cuyo video se viralizó en las redes sociales, por ser el protagonista del un clip en el que sale tocando el piano como un homenaje a Fasto, otro minino con la misma habilidad.

Este gato es el sucesor de Fatso el original "Keyboard Cat", pero debido a su parecido no muchos notaron que no es el mismo gato. Ya que en el primer video de "Keyboard Cat" que se viralizó en 2007 era Fatso quien aparecía en él, no Bento, pero debido a su similitud física logró pasar desapercibido.



Tanta fue la fama de "Bento" que el dueño de éste, Charlie Smith, tuvo que crear una página en Facebook, para que sus fans pudieran estar al tanto de él.

Fue por esta misma red social por donde Smith, reveló la noticia sobre el fallecimiento de Bento, el ocho de marzo a sus nueve años.

Por lo que Smith publicó un video en su cuenta de Youtube en memoria a Bento, en el que recopiló diferentes videos del felino en sus mejores momentos tocando el piano.



Mira aquí el video en memoria a Bento:

Publicación de la cuenta oficial de "Keyboard Cat"